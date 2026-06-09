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Trabzon'da "Demir Parmaklıklardan Tuvale Değişimin ve Emeğin Resmi" sergisi açıldı

Trabzon'da 'Demir Parmaklıklardan Tuvale Değişimin ve Emeğin Resmi' sergisi açıldı
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Trabzon'da düzenlenen 'Demir Parmaklıklardan Tuvale Değişimin ve Emeğin Resmi' sergisinde, tutuklu, hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin el sanatları çalışmaları sergilendi. Vali, başsavcı ve belediye başkanının katıldığı etkinlikte, infaz sürecinde rehabilitasyon ve topluma kazandırmanın önemi vurgulandı.

Trabzon'da, Ceza İnfaz Personelleri Günü etkinlikleri kapsamında "Demir Parmaklıklardan Tuvale Değişimin ve Emeğin Resmi" adlı sergi düzenlendi.

Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Beşikdüzü T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca, Ortahisar ve Yomra Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerinin katkılarıyla bir alışveriş merkezinde organize edilen sergide, tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin yaptığı çalışmalar yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çini boyama, filografi, tezhip, yağlı boya ve rölyef gibi çeşitli çalışmaların yer aldığı sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Genç, ceza infazına tabi tutulanların, infaz sürecinde psikolojik olarak desteklenmesi ve rehabilite edilmelerinin yanı sıra üretime katılarak yeniden topluma kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik de hükümlü ve tutukluların ıslah edilmesi ve topluma kazandırılmasını amaçladıklarını belirterek, bunun için çeşitli iyileştirme faaliyetleri yürüttüklerini ifade etti.

Hükümlü, tutuklu ve yükümlüleri eğitim, meslek edindirme ve sosyal ve kültürel etkinliklerle ıslah ederek topluma kazandırdıklarını vurgulayan Çelik, bir farkındalık oluşturma adına tutuklu, hükümlü ve yükümlülerin ürettiği el sanatlarını sergilediklerini kaydetti.

Yarın sona erecek serginin açılışına, Vali Tahir Şahin, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hasan Küçükosman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Semiz ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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