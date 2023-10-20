Trabzon'da çekilen 'Öğretmen' filminin ilk gösterimi yapıldı

Trabzon'da çekilen 'Öğretmen' filminin oyuncuları, sinemaseverlerle birlikte filmi ilk kez izledi. Film, Trabzonspor ve Fenerbahçe rekabetini mizahi bir dille anlatıyor ve Türkiye genelinde 218 sinema salonunda gösterime girdi. Oyuncular, basın mensupları ve sinemaseverlerle birlikte alışveriş merkezindeki sinema salonunda filmi izledi ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Trabzon'da çekimleri tamamlanan "Öğretmen" filminin oyuncuları, sinemaseverlerle ilk gösterimi izledi.

Senaristliğini Yılmaz Okumuş, yapımcı ve yönetmenliğini ise Bilal Kalyoncu'nun yaptığı, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rekabetini mizahi dille anlatan TRT ortak yapımı film, Türkiye'de 218 sinema salonunda vizyona girdi.

Okumuş ve Kalyoncu ile oyuncular Necmi Yapıcı, Seymen Aydın, Adem Yılmaz, Şükrü Üçüncü ve Bilal Hancı bir alışveriş merkezinin sinema salonunda filmi basın mensupları ve sinemaseverleler izledi.

Çaykara ilçesinde çekimleri yapılan filmi izlemeye gelenler oyuncularla fotoğraf çektirdi.