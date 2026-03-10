Haberler

Trabzon'da sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da sağlık çalışanlarının çektiği fotoğrafların yer aldığı 'Bir Nöbetin Ardından' sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, sanatın önemine dikkat çekti ve sergide 23 sağlık çalışanının 38 fotoğrafı sergilendi.

Trabzon'da sağlık çalışanlarının çektiği fotoğrafların yer aldığı "Bir Nöbetin Ardından" isimli sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide yaptığı konuşmada, sanatın ve fotoğraf çekiminin önemini vurguladı.

Sağlıkçıların gözünden fotoğraf karelerine yansıyan eserlerle sergi açmak istediklerini dile getiren Topsakal, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duman da 14 Mart'a doğru dünyanın savaşların bitmediği zor bir süreçten geçildiğini belirtti.

Sergide Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de dinleti sundu.

23 sağlık çalışanının çektiği 38 fotoğraftan oluşan sergi, 17 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Piskopos krizi! Papa görevden aldı
İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı

İran'da savaş devam ederken, çok sayıda gözaltı da var