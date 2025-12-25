Haberler

Trabzon'da "Bak Postacı Geliyor" filminin ikinci galası yapıldı

Yüksel Aksu'nun yönettiği 'Bak Postacı Geliyor' filmi, Trabzon Film Festivali kapsamında gösterildi. Filmin galasına yönetmen ve oyuncular katılırken, izleyicilerle söyleşi yapıldı. Aksu, filmin Anadolu kültürlerine dair öyküsünü paylaştı.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un paylaştığı, Yüksel Aksu'nun ise senaryosunu yazıp yönettiği "Bak Postacı Geliyor" filminin ikinci galası Trabzon'da gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğünün organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen "Trabzon Film Festivali" kapsamında filmin gösterimi yapıldı.

Gösterime, yönetmen Aksu'nun yanı sıra oyuncular Deniz Barut, Yasin Çam ve Begüm Çağla Taşkın da katıldı. Film gösteriminin ardından ekip ile izleyiciler arasında söyleşi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu, İstanbul'un ardından filmin ilk galasını Trabzon'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Aksu, Ege ile Karadeniz kültürleri arasındaki benzerlik olduğunu ifade ederek, filmin kendi anne ve babasının aşk hikayesinden ilham aldığını, filmin mektuplaşmalara ve emek verilen aşklara duyulan özlemi anlattığını aktardı.

Ayrıca Gülten Taranç ve Ragıp Taranç'ın yönettiği "Dedemin Evi", Tolga Oscar'ın yönettiği "Nilgün" ve Barış Atlı'nın yönettiği "Berona" belgesel filmleri de izleyiciyle buluştu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
