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Trabzon'da Altın Taka Film Festivali'nin onur ödülü Türkan Şoray'a verilecek

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Trabzon'da bu yıl ikincisi düzenlenecek Altın Taka Film Festivali'nin onur ödülü, usta oyuncu Türkan Şoray'a verilecek. 15-20 Aralık'taki festivalde Şoray, ödül gecesinde sinemaseverlerle buluşacak.

Trabzon'da bu yıl ikincisi organize edilecek Altın Taka Film Festivali Onur Ödülü, Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray'a verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Trabzon Valiliğinin katkılarıyla yapılacağı kaydedildi.

Türkan Şoray'ın "Karadeniz'imizin güzel insanlarıyla uzun bir aradan sonra buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum." mesajının paylaşıldığı açıklamada, sanatçının ödül gecesinde sinemaseverlerle bir araya geleceği belirtildi.

Festival kapsamında Türk ve dünya sinemasından seçkilerin yanı sıra özel gösterimler, belgeseller, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergilerin düzenleneceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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