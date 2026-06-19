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Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce açılan kurslar ilgi görüyor

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce açılan kurslar ilgi görüyor
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Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen nakış kursunda 30-75 yaş arası kadınlar, suzeni, hesap, oya gibi geleneksel el sanatlarını öğreniyor. 75 yaşındaki Gülay Özkan, 3 yıldır devam ettiği kursta azmiyle dikkat çekiyor ve ürettiği ürünlerin geliriyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Teknoloji Alanında nakış eğitimleri devam ediyor.

Antika, suzeni, hesap, oya, tel kırma ve anglez gibi nakış işlerinin yapımını öğrenmek isteyenler, kursta eğitim alıyor.

El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni Fatma Gündoğdu, AA muhabirine, özellikle ev hanımlarının, emekli öğretmen, bankacı ve sağlıkçıların kursa ilgi gösterdiğini söyledi.

Kursta 30 ila 75 yaş arasındaki kadınların suzeni, Maraş, hesap ve Türk işi gibi nakış türlerini yapmayı öğrendiğini ifade eden Gündoğdu, haftanın 5 günü farklı gruplardaki kadınlara eğitim verildiğini kaydetti.

Gündoğdu, kursa devam eden 75 yaşındaki Gülay Özkan'ın da çok azimli olduğunu ve nakışları düzgün yaptığını anlattı.

Özkan'ın azmine hayran olduğunu dile getiren Gündoğdu, "Daha evvel yaptığı işleri de gördüm. Hemen her hafta düzenli gelen bir öğrencimiz. Onu çok seviyorum." dedi.

Zamanını üreterek değerlendirdiğini belirten iki çocuk annesi Gülay Özkan ise el işine emek verenleri çok sevdiğini söyledi.

Özkan, 3 yıldır enstitüye devam ettiğini anlatarak, "Burada Fatma öğretmenimi tanıdım. Beni sınıfına aldığı ve yeni ufuklar açtığı için teşekkür ederim, ona hayranım. Yaşım el verdikçe kurslara gelmek istiyorum." dedi.

Lise arkadaşlarını da kurslara katılmaları konusunda teşvik ettiğini belirten Özkan, "El sanatlarını çok seviyor ve değer veriyorum. Benim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Gülay Özkan, sattığı ürünlerden elde ettiği gelirin bir kısmıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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