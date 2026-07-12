Haberler

Trabzon'da Horon ve Müzik Festivali Coşkusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da 4. Uluslararası Horon ve Müzik Festivali, ikinci gününde dans gösterileri ve konserlerle devam etti.

Trabzon'da 4. Uluslararası Horon ve Müzik Festivali, ikinci gününde dans gösterileri ve konserlerle devam etti.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı ile Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda, Ankara, Kahramanmaraş, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, İtalya, Çeçenistan, Vladikavkaz, Kabardinya-Balkarya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kuzey Osetya'dan dans ekipleri ile Akçaabat Halk Oyunları Müzik Spor Kulübü ekibi sahne aldı.

Ekiplerin sergilediği yöresel danslar vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Sanatçılar Sinan Sami ve Ekin Uzunlar konserleriyle devam eden festivalde vatandaşlar şarkılara eşlik ederek horon oynadı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız

Özgür Özel, yolunu belirledi: Çok yakında...
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?