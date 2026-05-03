Haberler

Trabzon'da 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali devam ediyor

Trabzon'da 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında üç oyun sahnelendi.

Trabzon'da bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında üç oyun sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin ikinci gününde, Bursa Devlet Tiyatrosunca Fransız yazar Moliere'nin kaleme aldığı, Orhan Veli Kanık'ın Türkçeye çevirdiği "Scapin ve Yeni Dolapları" adlı oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Yönetmenliğini Vlad Trifaş'ın yaptığı oyunda, gençlerin aşkına karışan otoriter ailelere karşı kurnazlıkla verilen mücadele konu ediliyor.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca "Büyülü Ağaç" adlı kukla gösterisi Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu'nda, Konya Devlet Tiyatrosunun "Boğaç Han" adlı çocuk oyunu ise Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde çocukların beğenisine sunuldu.

Festival etkinlikleri kapsamında, Ortahisar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde ise "Osmanlı Dönemi Tiyatro Oyun Kostümleri" adlı sergi ziyarete açıldı.

Sergi, 8 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra atölyeler, sergiler ve söyleşi programlarının yer alacağı festival, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili iddiaya son noktayı koydu
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular

Sevgilisinin evinde korkunç manzarayla karşılaştılar
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili iddiaya son noktayı koydu
Terminalden aldığı pişmaniyenin kutusunu açınca şoke oldu

Aldığı pişmaniye bin pişman etti! Kutuyu açınca şoke oldu
Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek

Başkan olursa 17'sini de gönderecek