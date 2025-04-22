Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı

Trabzon'da 23 Nisan Coşkusu: Etkinlikler Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde

Trabzon'da 23 Nisan Coşkusu: Etkinlikler Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler sabah 11.00'de başlayıp 16.00'ya kadar sürecek.

Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sabah 11.00'de başlayacak etkinliklerin 16.00'ya kadar devam edeceği belirtildi.

Program kapsamında, "Çizmeli Kedi" adlı tiyatro oyunu, bilim şovu, TÜBİTAK iş birliğiyle söyleşi ve çeşitli etkinliklerin organize edileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenleyeceğimiz birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacağız. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini, 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşamak üzere Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ne davet ediyor, bu anlamlı günü hep birlikte kutlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.