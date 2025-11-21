Haberler

Trabzon'da 2. Kitap Günleri Başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Günleri, 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla açıldı. Etkinlikte gençlerin kitap okuma alışkanlığına değinildi ve bu tür organizasyonların kültürel gelişim açısından önemi vurgulandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Kitap Günleri okurlara kapılarını açtı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Yenimahalle Fuar Alanı'nda 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla organize edilen etkinlikte, son dönemde dijitalleşmenin etkisiyle kitaba olan ilginin azaldığını söyledi.

Karaismailoğlu, hedefi bulunan gençlerin mutlaka kitap okuması gerektiğine işaret ederek, "İnşallah sizler de memleketimize hizmet eden birer birey olarak en iyi eğitimleri alıp, en güzel sosyal aktivitelerle kendinizi yetiştireceksiniz." dedi.

Fuarın önemli bir kültür programı içerdiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Bunlar çok kıymetli işler. Bizler bu kadim şehre hizmet eden bireyler olarak şehrimizin hem teknik hem de sosyal anlamda gelişmesi için bunları yapmaya devam edeceğiz. İnşallah çok daha güzel günler hep birlikte olacak." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli ise kitapların toplumların hafızası ve medeniyetlerin taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Her kitabın yeni dünyanın kapısını araladığını ifade eden Hökelekli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her yazar okurlarına başka bir ufuk sunar. Kültürel ve entelektüel gelişmişliğin en güçlü göstergesi, kitabın toplum hayatındaki yeridir. Bu anlamda kitap fuarları sadece birer etkinlik değil, şehirlerin düşünce hayatını besleyen, genç nesillere yön veren, kültürü canlı tutan çok önemli buluşmalardır. Kıymetli misafirler, günümüz dünyasında bilgi hem bireylerin hem de toplumların en stratejik yüzüdür. Bilginin üretildiği, öğrenildiği ve paylaşıldığı her ortam, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Bu nedenle kitapla güçlü bağ kurmuş nesiller yetiştirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise gençlerin çok daha fazla bilgiye ve donanıma sahip olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Onun için geçen yıl Kitap Günleri'nin ilkini yaptık. 220 bin vatandaşımız, gencimiz buradan istifade etti. Bu yıl sayı daha da artacak. Her yıl bu faaliyeti inşallah gerçekleştireceğiz. Çok değerli yazarlarımız, yayınevlerimiz var. Bu faaliyeti gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Genç, fuarın 30 Kasım'a kadar açık kalacağını sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akoluk Kitap'ın da katkı verdiği fuar açılışına, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

