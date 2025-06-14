Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri'nde Söyleşiler Düzenlendi

Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında 4 söyleşi düzenlendi.

Trabzon Sanatevi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, yazar Ayten Tunç okurlarıyla buluştu.

Tunç, Trabzon Sanatevi Salon Garaj'da gerçekleştirilen "Değişen Dünyada Edebiyatın Rolü" konulu söyleşide, ilkokulda okuduğu kitapları taklit ederek kaleme aldığı yazıları daha sonra annesine okuduğunu söyledi.

En saf ve en doğru halin okumak olduğunu belirten Tunç, öğrencilik yıllarından yazarlığa uzanan yolculuk deneyimini katılımcılarla paylaştı.

Üniversitede öykü yazmaya başladığını ifade eden Tunç, oyun ve taklitle başlayan yazma serüveninin yaklaşık 40 yıldır devam ettiğini anlattı.

Aynı salonda Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, Prof. Dr. Aydın Ayan ve Prof. Dr. Veysel Günay "Trabzon-Sanat ve Sanat Eğitimi", Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar "Bir Retrospektif, Spectrum Gösterisi", Yazar Serkan Türk, Editör Hasan Öztürk ve Sermin Şahin ile Yayıncı Fethi Yılmaz ise "Dergi Yayımcılığı Editör ve Yazar Olmak" konulu söyleşilere katıldı.

15. Uluslararası Sanat Günleri, yarın düzenlenecek söyleşi, imza günü ve konserlerle sona erecek.