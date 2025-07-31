Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Tiyatro Oyuncu Seçmeleri ve Drama Eğitimi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 tiyatro sezonunda sahnelenecek oyunlar için oyuncu seçmeleri düzenliyor. Ayrıca tiyatroya ilgi duyanlar için kapsamlı drama eğitimi verilecek. Seçmelere katılmak için son başvuru tarihi 15 Ağustos.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca oyuncu seçmeleri ve drama eğitimi düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2025-2026 tiyatro sezonunda sahnelenecek oyunlarda rol alacak yeni yetenekleri keşfetmek için oyuncu seçmeleri gerçekleştirileceği belirtildi.
Tiyatroya ilgi duyanların gelişimini desteklemek amacıyla kapsamlı drama eğitimi de düzenleneceği vurgulanan açıklamada, katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerektiği aktarıldı.
Seçmeler için son başvuru tarihinin 15 Ağustos olduğuna işaret edilen açıklamada, başvuruların online olarak 'kurumsal.trabzon.bel.tr/ Etkinlikler' adresinden yapılabileceği kaydedildi.