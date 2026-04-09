Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 61'inci havalimanının Trabzon'a yapılacağını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ' Trabzon Günleri' kapsamında düzenlenen '61 Sohbetleri'nde Türkiye'nin 61'inci havalimanının Trabzon'a yapılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri'nin açılış programı 1. TBMM Binası'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışın ardından 1. TBMM Binası'ndan mehteran eşliğinde Millet Bahçesi'ndeki fuaye alanına yüründü. Programa katılan Bakan Uraloğlu, Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa ve '61 Sohbetleri'ne iştirak etti. Etkinlikte, Trabzonspor'un durumu, Trabzon gelenekleri ve diğer konular konuşuldu.

Bakan Uraloğlu, Trabzon'un sanat ve futbolla ön plana çıkan bir şehir olduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, halihazırda devam eden ve yapılması planlanan havalimanı, karayolu ve demiryolları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin 61'inci havalimanının Trabzon'a yapılacağının müjdesini veren Uraloğlu, Trabzon'a kadar ulaştırılması planlanan demiryolu hattının ilk çalışmalarının en yakın zamanda başlayacağını ifade etti. - ANKARA

