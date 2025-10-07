Haberler

Törende Tamer Karadağlı krizi! Bir anda salonu terk ettiler
Afife Tiyatro Ödülleri Töreni'nde ödül alan tiyatrocu Sükun Işıtan'ın Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etmesi sonrası salondan yuhalama sesleri yükseldi. Protestoların ardından çok sayıda davetlinin salonu terk ettiği görüldü.

Afife Ödül Töreni'nde Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan, 'Medea Material' oyunu adına 'En Başarılı Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.

TAMER KARADAĞLI'YA TEŞEKKÜRÜ SONRASI PROTESTO

Ardından konuşma yapan Işıtan, Devlet Tiyatroları Genel Müdür'ü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etti. "Görevimin yanında oynamama çok destek olanIşıtan'ın teşekkürü sonrası salondan yuhalama sesleri yükseldi.

SALONU TERK ETTİLER

Işıtan yuhalamaların arasında "Ben aldığım eğitimle birlikte analitik düşünen bir insanım ve bir bilim insanını Einstein'ı haklı çıkaran bir sanatçı grupla karşı karşıyayım: "Önyargıları yıkmak atomu parçalamaktan zordur" sözlerini sarf etti.

Protestoların ardından çok sayıda davetlinin salonu terk ettiği görüldü. O anlar ise davetlilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Kültür Sanat
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
