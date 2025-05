Topkapı Sarayı'nda I. ve III. Ahmed Has Odaları Yeniden Açıldı

Emir Efe BENLİOĞLU / İSTANBUL, -TOPKAPI Sarayı'nın Harem Dairesi'nde yer alan I. Ahmed ve III. Ahmed Has Odaları, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden ziyarete açıldı.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde devam eden restorasyon çalışmalarından ikisi daha başarıyla tamamlandı. Topkapı Sarayı'nda bugün yeniden ziyarete açılan I. Ahmed ve III. Ahmed Has Odaları'nın açılışında konuşan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, restorasyonu yapılan odaların öneminden bahsederek yoğun bir ziyaretçi akını beklediklerini söyledi.

2 ÖNEMLİ ODANIN RESTORASYONU TAMAMLANDI

Yapılan çalışmalardan bahseden Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Burayı önemli kılan hususlar özellikle 17. yüzyılın başında ve 18. yüzyılın başında saraya eklenen 2 tane özel padişah has odası olmasından kaynaklanıyor. Zaten hemen yanında bulunduğumuz alanda şu an da ziyarete açık olan daha eski 3. Murat Has Odası. Dolayısıyla Topkapı Sarayı'nda dönem içinde I. Ahmed ve III. Ahmed döneminde yapılan 2 tane çok önemli has odayı, bugün sizlerin huzurunda restorasyonunun tamamlandığını bilgilendirmiş oluyoruz. Bu bizim için çok önemli çünkü burada yürütülen restorasyon çalışmalarını en az 10 yıllık geçmişi var. Gerçekten içinde bulunduğumuz I. Ahmed Has Odası takdir edersiniz ki 1600'lü yılların başında, hemen yanımızda bulunan Yemiş Odası da 1700'lü yılların başından itibaren varolagelmiş mekanlar. Tabi Topkapı Sarayı'nda yaşam bittikten sonra bu mekanlar ciddi anlamda kullanım dışı kalmıştı. Uzun yılların getirmiş olduğu ciddi restorasyon ihtiyaçları vardı. Gerek yapısal gerek tezyinatta ortaya çıkan bu restorasyon ihtiyaçları biraz evvel zikretmiş olduğum 10 yıllık süreçte tamamlandı ve bugün tekrar ziyaretçiyle buluşturulacak hale geldi" dedi.

'İLGİNİN ÇOK YOĞUN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Restorasyonu tamamlanan odaları anlatan Başkan Yıldız, "Topkapı Sarayı olarak son derece şanslıyız. Yılda 3,5 ila 4 milyon ziyaretçinin ziyaret ettiği bir mekan ama bu 2 mekan da gerçekten ziyaretçilerimizin çok büyük ilgisini çekeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz I. Ahmed Has Odası gerek çini süslemeleri gerek sedef süslemeleriyle son derece özgün bir oda. Buradaki dolap kapaklarındaki sedeflerin, Sedefkar Mehmet Ağa tarafından, Sultan Ahmet Camii'nin de mimarıdır, yapıldığını biliyoruz. Kuşak yazılarında Fetih Suresi'nde Kur'an-ı Kerim'in son surelerine kadar pek çok ayetin yer aldığını biliyoruz. Yine padişah için düzenlenen kalemişlerden beyitler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla son derece tezyinatlı bir odayla karşı karşıyayız. İçerisinde 2 tane selsebil bulunuyor. Bununla birlikte tabi burasının aynı zamanda belgelerde I. Ahmed okuma odası olarak da kullanıldığını biliyoruz. Zaten bugün de tefrişi de ona göre yapıldı. Bu özellikleriyle çok özel bir mekan ziyaretçiyle buluşacak. Hemen yanımızda yer alan Yemiş Odası ise zaten dünya çapında ünlü bir mekan. Lale Devrinin bütün süsleme tezyinatını içinde barındıran III. Ahmed için hazırlanan bir oda. Dolayısıyla ilginin çok yoğun olacağını düşünüyorum. Burada ziyarete açık olan III. Murat odasıyla içinde bulunduğumuz odanın arasında yaklaşık 60 yıllık bir dönem farkı var ama yanımızda bulunan odayla 100 yıldan fazla fark var. Dolayısıyla aslında Osmanlı klasik dönem mimarisinin tam zirve dönemi ile bitiş dönemi arasındaki çok önemli bir 200 yıllık kesiti kapsayan 3 mekan ziyaretçiyle bir arada buluşmuş olacak bu yönüyle çok önemli. Üç farklı dönemindeki padişahı zevklerinin beğenilerinin ve Osmanlı mimari unsurlarına nasıl yansımış olduğunu burada ziyaretçilerimiz anlayacaklar." dedi.