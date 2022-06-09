Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı - Haberler

Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı

TOKAT Tokat'ta bir okulun temel kazısı sırasında çıkan tarihi eserler gün yüzüne çıkartılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Atatürk Lisesi boşaltılarak iş makineleri tarafından yıkıldı. Yeni okul yapılması için iş makineleri ile başlatılan temel kazısı çalışmaları ise tarihi kalıntılara rastlanıldı. İnşaat çalışmaları durdurulan alanda Tokat Müzesi tarafından çalışma başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan kazı çalışmalarında eski bir yapının duvarında haç işareti olan taş ortaya çıkartıldı. Bir oda büyüklüğünde bir yapıda kazı çalışmalarında bulundu. Ayrıca eski sistemde yapılan su tahliyeye sistemi de kazı çalışmalarında gün yüzüne çıktı. Okul bahçesindeki kalıntıların bir kısmının Sultan II. Beyazıt'ın Hazinedar Başı'sı Firuz Ağa tarafından H.890 tarihinde yaptırılan Tahtakale Hamamına ait olduğu tahmin ediliyor.

Mahalle sakinlerinden Sami Köseoğlu (63), inşaat çalışmaları sırasında tarihi çarşının yakınlarında bulunan okulun altında yatan tarihin ortaya çıktığını söyledi. Eskiden virane olan tarihi mekanların restore edilerek turizme kazandırılması ile bölgenin daha da önem kazanmaya başladığını belirten Köseoğlu, "Buralar kaderine terk edilmiş yerlerdi. Şimdi buram buram tarih kokuyor. İnşallah daha güzel olacak" dedi. Mahalle sakinlerinden Ferhat İçeloğu ise kazı yapılan alanda bir kilise olduğunu duyduklarını belirterek, "Hamam olduğunu duymadım ama büyüklerimiz bir kilise olduğunu söylerlerdi. Buralar Tokat'ın eski yerleşim yeri, her tarafı eski eserle dolu" diye konuştu.

Öte yandan İl Genel Meclisinde alınan kararla arkeolojik kazı için 125 bin lira ödeneğin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına karar verildi.