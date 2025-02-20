Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Korgeneral emekli oldu
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama

Soruşturma Erdoğan'ın sözleri sonrası mı başladı? Bakan Tunç yanıtladı
Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek

Tokat'ta Öğretmen Öğrencilerine Vitray Sanatını Tanıtıyor

Tokat'ta Öğretmen Öğrencilerine Vitray Sanatını Tanıtıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Söngüt İlkokulu'nda öğretmen Duygu Dönmez Demir, kendi öğrendiği vitray sanatını öğrencilerine tanıtarak, onlara bu estetik sanatla ilgili eğitim veriyor. Vitray yapımını sınıfında uygulamalı olarak gösteren Demir, çocukların sanata olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Tokat'ta ilkokul öğretmeni Duygu Dönmez Demir, kendi çabalarıyla öğrendiği vitray sanatını görev yaptığı köy okulunda öğrencilerine de tanıttı.

Söngüt İlkokulu'nda görev yapan Demir, renkli camların istenilen şekillerde kesilip kurşun lehimleme yoluyla birleştirildiği vitray sanatıyla uğraşmaya başladı.

Bu konuda videolar izleyen ve yurt dışında irtibat kurduğu kişilerden uzaktan eğitim alan Demir, evinin bir bölümünü atölyeye çevirerek iki yıldır bu konuda kendisini geliştirdi.

Malzemelerini okula götüren ve resim dersinde öğrencilerine vitrayın nasıl yapıldığını gösteren Demir, öğrencilerine bu sanatı tanıttı.

Demir, AA muhabirine, sanatla uğraşmayı sevdiğini, tiyatroyla uğraştığını, şimdi de vitray sanatına merak saldığını söyledi.

İki yıldır bu konuda çalıştığını ve ilgi alanının, camın kalınlığına göre cam parçalarının çevresine bakır folyo sarılarak parçaların uygun tekniğe göre birleştirilmesi olan tiffany vitray olduğunu anlatan Demir, "Vitray sanatıyla bir ev dekorasyon ürünü, broş, her türlü şeyi yapabiliriz." diye konuştu.

"Buraya getirip yaptığımda çok heyecanlanıyorlar"

Öğrencilerine de bu sanatı tanıtmayı istediğini ve malzemelerini sınıfa getirerek nasıl yapıldığını anlattığını belirten Demir, çocukların çok ilgi gösterdiğini kaydetti.

Demir, öğrencilerinin sanatın her alanını tanımasının önemine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Eğitim öğretim, her alanı kapsıyor. Sadece tiffany vitray değil, bu okula geldiğimden bu yana tiyatrolar yapıyoruz, resimle ilgili farklı teknikler öğretmeye de çalışıyorum. Ben vitray sanatıyla ilgilendiğim için bunu göstermek istedim. Bu çok bilinen bir alan değil. Çocukların görmesini istedim. Buraya getirip yaptığımda çok heyecanlanıyorlar. Hem ilgilerini çekmiş oluyor bu sanat hem de farklı bir sanat öğrenmiş oluyorlar. Farklı bakış açısı kazanmış oluyorlar.

Eğitim öğretim, insanın ruhunu beslemeyi de kapsıyor. O yüzden hem biz hem çocuklar iyi hissediyoruz. Öğrencilerim çok mutlular. İlk defa tanıştıkları bir alan. Kullanılan aletler ustaların kullandığı aletler aslında. Bu aletlerle estetik bir sanatın ortaya çıkıyor olması çocukları da şaşırttı. Bu sanatı ayda 3 kez sınıfta uygulamalı olarak gösteriyorum."

Öğrencilerden Deniz Uzamış ise vitray yapımının ilgisini çektiğini belirterek, "Zor, el işi gerektiren bir sanat." ifadesini kullandı.

Eyüp Ensar İnce de "Hocamız bize vitray sanatını anlatıyor. Nasıl cam keseceğimizi gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Kültür Sanat
img

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
img

Soruşturma Erdoğan'ın sözleri sonrası mı başladı? Bakan Tunç yanıtladı
img

Bunu başarırsa yer yerinden oynar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.