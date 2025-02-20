Tokat'ta Öğretmen Öğrencilerine Vitray Sanatını Tanıtıyor

Tokat'ta ilkokul öğretmeni Duygu Dönmez Demir, kendi çabalarıyla öğrendiği vitray sanatını görev yaptığı köy okulunda öğrencilerine de tanıttı.

Söngüt İlkokulu'nda görev yapan Demir, renkli camların istenilen şekillerde kesilip kurşun lehimleme yoluyla birleştirildiği vitray sanatıyla uğraşmaya başladı.

Bu konuda videolar izleyen ve yurt dışında irtibat kurduğu kişilerden uzaktan eğitim alan Demir, evinin bir bölümünü atölyeye çevirerek iki yıldır bu konuda kendisini geliştirdi.

Malzemelerini okula götüren ve resim dersinde öğrencilerine vitrayın nasıl yapıldığını gösteren Demir, öğrencilerine bu sanatı tanıttı.

Demir, AA muhabirine, sanatla uğraşmayı sevdiğini, tiyatroyla uğraştığını, şimdi de vitray sanatına merak saldığını söyledi.

İki yıldır bu konuda çalıştığını ve ilgi alanının, camın kalınlığına göre cam parçalarının çevresine bakır folyo sarılarak parçaların uygun tekniğe göre birleştirilmesi olan tiffany vitray olduğunu anlatan Demir, "Vitray sanatıyla bir ev dekorasyon ürünü, broş, her türlü şeyi yapabiliriz." diye konuştu.

"Buraya getirip yaptığımda çok heyecanlanıyorlar"

Öğrencilerine de bu sanatı tanıtmayı istediğini ve malzemelerini sınıfa getirerek nasıl yapıldığını anlattığını belirten Demir, çocukların çok ilgi gösterdiğini kaydetti.

Demir, öğrencilerinin sanatın her alanını tanımasının önemine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Eğitim öğretim, her alanı kapsıyor. Sadece tiffany vitray değil, bu okula geldiğimden bu yana tiyatrolar yapıyoruz, resimle ilgili farklı teknikler öğretmeye de çalışıyorum. Ben vitray sanatıyla ilgilendiğim için bunu göstermek istedim. Bu çok bilinen bir alan değil. Çocukların görmesini istedim. Buraya getirip yaptığımda çok heyecanlanıyorlar. Hem ilgilerini çekmiş oluyor bu sanat hem de farklı bir sanat öğrenmiş oluyorlar. Farklı bakış açısı kazanmış oluyorlar.

Eğitim öğretim, insanın ruhunu beslemeyi de kapsıyor. O yüzden hem biz hem çocuklar iyi hissediyoruz. Öğrencilerim çok mutlular. İlk defa tanıştıkları bir alan. Kullanılan aletler ustaların kullandığı aletler aslında. Bu aletlerle estetik bir sanatın ortaya çıkıyor olması çocukları da şaşırttı. Bu sanatı ayda 3 kez sınıfta uygulamalı olarak gösteriyorum."

Öğrencilerden Deniz Uzamış ise vitray yapımının ilgisini çektiğini belirterek, "Zor, el işi gerektiren bir sanat." ifadesini kullandı.

Eyüp Ensar İnce de "Hocamız bize vitray sanatını anlatıyor. Nasıl cam keseceğimizi gösteriyor." dedi.