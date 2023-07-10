Tokat'ta Komana Pontika Antik Kenti'nde Gastronomi Mirası Kazıları Devam Ediyor

Tokat'ta bulunan Komana Pontika Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları, kentin gastronomi mirasına ilişkin de bilgiler sunuyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, antik kentteki kazı çalışmalarını bu yıl da sürdürdüklerini söyledi.

Kazı çalışmalarında geçmiş yıllarda kömürleşmiş buğday, arpa, üzüm, kayısı, badem ve ceviz ile tavuk, koyun ve keçi kemiklerine ulaşıldığını belirten Erciyas, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Komana Antik Kenti Kazısı iş birliğiyle Osman Paşa Konağı Uygulama Mutfağı'nda antik kentteki arkeolojik araştırmalarının 20. yılı kapsamında " Tokat'ın Gastronomi Mirasına Yolculuk" başlığı altında etkinlik düzenlediklerini anlattı.

Bu kapsamda "Michelin Bib Gourmand" ödüllü "Sade Beş Denizler Mutfağı Nişantaşı"nın şefi Deniz Şahin'in, Komana kazısında ortaya çıkarılan ve Danişmend/Selçuklu dönemine tarihlenen bitki ve hayvan kalıntılarından esinlenerek yemekler yaptığını dile getiren Erciyas, "OKA İl Koordinatörü Mehlika Dicle önderliğinde Tokat'ın gastronomi şehri olarak ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü yer almasına yönelik OKA destekli çalışmalar, Komana kazısı ile işbirliğinde devam edecek." dedi.

Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz bölgesinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.