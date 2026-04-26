Tokat'ta 950 yıllık Selçuklu motifleri, çini ve seramikte yaşatılıyor

TOKAT'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Zeynep Hilal Karasu, kentteki kazılarda ortaya çıkarılan Selçuklu motiflerini çini ve seramiklere işliyor. Zeynep Hilal Karasu, "Amacım, bu sanatı gelecek nesillere aktarmak ve Osmanlı dönemindeki o eski ihtişamlı günlerine yeniden ulaştırmak. Burada bin yıllık tarihi adeta yeniden canlandırıyoruz. Özellikle kazılarda bulunan ve Tokat'ta uzun yıllardır çalışılmayan seramik eserleri yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz" dedi.

Tokat'ta 3 yıldır seramik ve çini üretimi yapan Zeynep Hilal Karasu, kendi atölyesinde ürettiği eserlerde, kentteki arkeolojik kazılarda bulunan Selçuklu motiflerini işlemeye başladı. Şehrin çini, seramik ve çömlek mirasını yeniden ortaya çıkartmayı amaçlayan Karasu, bu kapsamda Tokat'a özgü motiflerden oluşan bir koleksiyon hazırlıyor. Kapadokya'da aldığı eğitimin ardından 3 yıl önce Tokat'ta kendi atölyesini açan Karasu, kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı ünvanını alan ilk kişi olduğunu belirtti. 2025 yılında Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen Expo fuarında Türkiye'yi temsil ettiğini ifade eden Karasu'nun amacı bu sanatı gelecek nesillere aktarmak.

Tokat'ın köklü çini ve seramik geleneğini yeniden canlandırmayı hedeflediğini belirten Zeynep Hilal Karasu, "950 yıllık Selçuklu motiflerini tekrar canlandırdık. Tokat'ta bugün hala gün yüzüne çıkarılması beklenen çok sayıda sanat eseri var. Eğitimimi Kapadokya'da aldıktan sonra 3 yıl önce kendi atölyemi Tokat'ta açtım. Bu atölyeyi açmamdaki amacım, şehrin gizli kalmış çini, seramik ve çömlek mirasını yeniden ortaya çıkarmaktı. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım ve Tokat'ta bu ünvanı alan ilk ve tek kişi olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Amacım, bu sanatı gelecek nesillere aktarmak ve Osmanlı dönemindeki o eski ihtişamlı günlerine yeniden ulaştırmak. Burada bin yıllık tarihi adeta yeniden canlandırıyoruz. Özellikle kazılarda bulunan ve Tokat'ta uzun yıllardır çalışılmayan seramik eserleri yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Tokat'a özel bir çini koleksiyonu da hazırlıyoruz" diye konuştu.

'HEDEF TÜRK SERAMİĞİNİ YENİDEN YÜKSELTMEK'

Çalışmalarını yurt dışına da taşıdığını ifade eden Karasu, "2025 yılında Japonya'da düzenlenen Expo fuarında Türkiye'yi temsil ettim. 171 ülkeden 20 milyondan fazla insanın katıldığı bu organizasyonda Tokat'ın ve ülkemizin kültürel mirasını tanıtma fırsatı bulduk. Japonya'dan çok olumlu geri dönüşler aldık. 2027 yılında Küba'da düzenlenecek kadın seramikçiler festivaline davet edildim. Bu etkinlikte de şehrimizi ve ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim. En büyük hedefim, yetiştirdiğimiz ustalarla birlikte bu sanatı yeniden canlandırmak ve dünyada hak ettiği yere taşımak" dedi.

Haber: Yaşar Erkan İÇEN / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı