Tiyatro Treni Zonguldak'ta çocuklarla buluştu

Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi kapsamında düzenlenen 'Tiyatro Treni', Zonguldak'ta çocuklara yönelik 'Masal Treni' adlı oyunla sanat dolu bir gün yaşattı.

KÜLTÜR ve sanatın farklı şehirlerde daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi" kapsamında yola çıkan "Tiyatro Treni", Zonguldak'ta çocuklarla buluştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında hazırlanan tren, 4 Mayıs'ta Ankara'dan hareket etti. Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik tiyatro oyunlarının sahnelendiği trenin ilk durağı Karabük oldu. Karabük'te yoğun ilgi gören "Tiyatro Treni", ikinci durağı olan Zonguldak'ta bugün sanatseverlerle buluştu. Zonguldak Garı'nda sahnelenen "Masal Treni" adlı çocuk oyunu, minik izleyicilere ücretsiz olarak sunuldu.

ÇOCUKLAR TİYATROYLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİRDİ

Renkli sahne tasarımı, eğlenceli hikayesi ve interaktif anlatımıyla dikkat çeken oyun, çocukların beğenisini topladı. Gösteri boyunca çocuklar hem eğlendi hem de tiyatroyla iç içe vakit geçirdi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kültür ve sanatın her kesime ulaştırılmasının önemine vurgu yapılırken, proje ile çocukların erken yaşta tiyatroyla tanışmasının hedeflendiği belirtildi.

"Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi" kapsamında farklı şehirleri dolaşmaya devam edecek olan "Tiyatro Treni"nin, Türkiye'nin çeşitli noktalarında sanatseverlerle buluşmayı sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
