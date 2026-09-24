Haberler

Tiran'da "Dev Gölgeler" Karagöz-Hacivat oyunu YEE etkinliğinde sahnelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen etkinlikte, Türkiye'den gelen sanatçılar Suat Veral ile Merve İlken "Dev Gölgeler" adlı Karagöz ile Hacivat gölge oyununu sahneledi. 21 Eylül'de başlayan Uluslararası Kukla Festivali bugün sona erecek.

Arnavutluk'ta "Dev Gölgeler" adlı Karagöz ile Hacivat gölge oyununun gösterimi yapıldı.

Uluslararası Kukla Festivali kapsamında Yunus Emre Entitüsünce (YEE) başkent Tiran'da düzenlenen etkinlikte Türkiye'den gelen sanatçılar Suat Veral ile Merve İlken tarafından geleneksel Türk gölge oyunu sahnelendi.

Tiran'daki Kuklalar Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe Arnavutluk YEE Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Veral, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan çocukları selamlayarak, "Burada bulunmaktan çok mutlu olduğumu, Tiran'ın sokaklarını gezdiğim zaman gerçekten sizleri gördüğümde çok mutlu olduğumu ve aynı zamanda o güler yüzünüzü gerçekten hissettiğimde ayrı bir mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Türkiye'den size kucak dolusu sevgiler, selamlar getirdim." dedi.

İlken de gölge oyununu izleyen çocukları selamlayarak oyunla ilgili bilgi verdi.

21 Eylül'de başlayan Uluslararası Kukla Festivali bugün sona erecek.

Kaynak: AA
Havalimanında gözaltına alınıp mahkemeye götürüldü! Ümit Boyner'in oğlunun savunması ortaya çıktı

Ümit Boyner'in savunması ortaya çıktı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı

Veliaht prensin ülkesi zorda! Acil durum uyarısı yapıldı
Barcelona ve Galatasaray'ın antrenman görüntüleri olay oldu

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor

Uçak ocak ayında kalkacak! Fenerbahçe milli yıldızı alıyor
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

Soruşturmadaki kilit ismin 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Turistik teknede herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku

Gece yarısı açıklandı! Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da deprem