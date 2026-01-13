Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu, Türk Kültürüne Katkıda Bulunacak

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu" oturum sonuçlarının Türk kültürüne büyük bir katkı sunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın toplumdaki farkındalığını hatırlatmak amacıyla 11 farklı sempozyum düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Geçen ay "Aile ve Kültür Sanat Sempozyumu"nu yaptıklarını hatırlatan Pala, bu ay "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nun gerçekleştirildiğini, önümüzdeki aylarda ise "Kültür-Sanat ve Spor", "Kültür-Sanat ve Gençlik", "Kültür-Sanat ve Eğitim" başlıklarıyla sempozyumların devam edeceğini söyledi.

Pala, ????kültür ve sanatın son zamanlarda hak ettiği yeri bulmadığını düşündüklerini ve bunun için çalıştıklarını belirterek, "Oturumların sonuçları Sağlık Bakanlığımız tarafından yayımlandığında Türk kültürüne büyük bir katkısı olacak." dedi.

???????- "Bir sıhhat yüzyılı yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Ali Saydam da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sempozyumdan dolayı çok büyük onur duyduğunu söyledi.

Sempozyumun tarihe geçeceğini belirten Saydam, "Bir kez daha ortaya çıkacak ki geçmişimiz, özellikle inancımız temelinde oluşmuş sağlık politikaları, geçmişimizde var olan güzellikler tekrar hatırlanıyor ve bunların temelinde bugüne daha net ışık tutuluyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Meriç, sempozyumun beşeriyetin ve medeniyetin hafızasında yer alan şifa ile modern tıbbın şifasının buluşması olduğunu belirterek, "Salonda, doktorlarımız ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri var. Bu teşebbüs yani bizim kaybetmiş olduğumuz hafızanın çağdaş tıpla birleştirilmesi teşebbüsü sadece Türkiye için değil, bir Türkiye Yüzyılı'nı yaşıyoruz, bir sıhhat yüzyılını yaşıyoruz, ama sadece Türkiye için değil, bütün dünya için de çok önemli bulgulara varacağı kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

"Tıbbın, insan hayatına etkisi ile kültür ve sanatın tıbba etkilerini tartışacağız"

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak ise insanın özünün, sağlık, kültür ve sanattan oluştuğunu belirterek, sempozyumda, hem sanat camiasından hem tıp camiasından akademisyenleri bir araya getirdiklerini söyledi.

İki gün sürecek sempozyumda özellikle tıbbın, insan hayatına etkisi ile kültür ve sanatın tıbba olan etkilerini tartışacaklarını kaydeden Atak, "Bunu yaparken sağlık çalışanlarımızın fedakarlığını, gayretini ve ortaya koymuş oldukları hizmeti de çok önemsiyoruz. Geçmişten bugüne, sağlık çalışanları ya da tıp mensupları hep hizmet etmek için, insanlarımızın sağlığına daha iyi kavuşabilmesi için bir çaba gösteriyor. Bugün de aslında o çabaları biraz kendi aramızda tartışacağız ve önümüzdeki günlerde de bu anlamda daha neler iyi yapılabilir tartışmalarını sürdürmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

Atak, bilimsel toplantı niteliğindeki sempozyumun, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık camiasına verdiği kıymetin de bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da sempozyumda tıbbın, kültür ve sanatla olan ilişkilerinin ele alındığını belirterek, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı yapmış isimlerin sanatla ilişkilerini irdelediğini, bu alanlar arasında güçlü bir bağ bulunduğunu ifade etti.

İnsanların hastalandıklarında sağlığın kıymetini daha iyi anladığını dile getiren Ünüvar, sempozyumda tarihten günümüze sağlık hizmetlerinin ele alındığını, Selçuklulardan itibaren kurulan darüşşifalarda hastaların yalnızca tıbbi yöntemlerle değil, koku, müzik ve benzeri sanatsal unsurlarla da tedavi edilmeye çalışıldığını hatırlattı.