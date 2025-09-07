Tilki ve Sokak Kedisi Oyuncak Gibi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tilki ve sokak kedisinin oyun oynaması cep telefonuyla kaydedildi. İki hayvanın bahçede eğlenceli anları dikkat çekti.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tilki ile sokak kedisinin oyun oynaması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kamera kaydında ilçe merkezine inen tilki ile kedi, 4 Eylül Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde görülüyor.
Tilki ile sokak kedisi, bir ağacın etrafında oyun oynuyor.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Kültür Sanat