TİKA, Guatemala'yı Yunus Emre ve İstanbul temalı çinilerle süsledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Guatemala Büyükelçiliği ile Guatemala Şehri Belediyesi iş birliğinde, Yunus Emre ve İstanbul temalı çinilerle tezyin (süsleme) gerçekleştirdi.

Orta Amerika ve Karayipler Bölge Ofisi olan TİKA Meksika Program Koordinatörlüğünce yürütülen proje kapsamında, tezyin çalışmaları için Guatemala Büyükelçiliği ve Guatemala şehri iş birliğinde, kentin en yoğun bölgelerinden birinde bulunan Cuchilla-San Antonia Altgeçidi seçildi.

Mayıs ayında Türkiye'den gelen uzman mühendislerin kontrolünde Yunus Emre ve İstanbul temalı çinilerin uygulaması tamamlandı.

Alt geçitte yer alan duvarların birinde Yunus Emre temalı tezyinine, 'Ben gelmedim daviyüçün, benim işim seviyüçün, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim,' dizeleri işlendi.