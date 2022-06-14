TİKA, Guatemala'yı Yunus Emre ve İstanbul temalı çinilerle süsledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TİKA, Guatemala'yı Yunus Emre ve İstanbul temalı çinilerle süsledi

AA - Sinan Doğan - Kültür Sanat
TİKA, Guatemala'yı Yunus Emre ve İstanbul temalı çinilerle süsledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Guatemala Büyükelçiliği ile Guatemala Şehri Belediyesi iş birliğinde, Yunus Emre ve İstanbul temalı çinilerle tezyin (süsleme) gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Guatemala Büyükelçiliği ile Guatemala Şehri Belediyesi iş birliğinde, Yunus Emre ve İstanbul temalı çinilerle tezyin (süsleme) gerçekleştirdi.

Orta Amerika ve Karayipler Bölge Ofisi olan TİKA Meksika Program Koordinatörlüğünce yürütülen proje kapsamında, tezyin çalışmaları için Guatemala Büyükelçiliği ve Guatemala şehri iş birliğinde, kentin en yoğun bölgelerinden birinde bulunan Cuchilla-San Antonia Altgeçidi seçildi.

Mayıs ayında Türkiye'den gelen uzman mühendislerin kontrolünde Yunus Emre ve İstanbul temalı çinilerin uygulaması tamamlandı.

Alt geçitte yer alan duvarların birinde Yunus Emre temalı tezyinine, 'Ben gelmedim daviyüçün, benim işim seviyüçün, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim,' dizeleri işlendi.

AA / Sinan Doğan - Kültür Sanat

Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title