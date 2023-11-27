The Brian Jonestown Massacre'ın grubunun üyeleri, konser esnasında kavga etti

Dünyaca ünlü müzik grubu The Brian Jonestown Massacre'ın Avustralya'daki konserinde solist ve gitarist birbirine girdi. İkili arasındaki yumruklu kavga grubun diğer üyeleri ve güvenlik güçleri tarafından güçlükle sonlandırıldı.

Rock müzik grubu The Brian Jonestown Massacre'ın Avustralya'daki konserinde beklenmedik bir olay yaşandı. Grubun solisti Anton Newcombe, altıncı şarkıdan sonra gitarist Ryan Van Kriedt'e saldırdı.

SURATINA GİTAR FIRLATTI

Gitaristin mikrofonunun kapatılmasını isteyen Newcombe, "Sesini kapatın, sahneden defol git. Parti bitti kaptan" dedi. Newcombe, "Sen sahneden defolup gidene kadar müzik yok. Gitarımı yere bırak ve ne olduğunu bir düşün. Aslında sana ihtiyacımız yok" karşılığını verdi. Van Kriedt tam sahneden inerken öfkeli Newcombe, gitarı Van Kriedt'in suratına fırlattı. Aldığı darbeyle neye uğradığını şaşıran Kriedt, Nexcombe'nin üzerine yürüyünce konserde ortalık karıştı.

"KÖTÜ ŞARKI SÖYLEYEREK SEYİRCİLERE KÜFRETTİ"

Seyircilerin şaşkınlıkla izlediği kavgaya grubun diğer üyeleri ve güvenlik güçleri müdahale etti. Yaşanan kavgadan sonra bir açıklama yapan Newcombe, yorgunluktan dolayı konserde sesinin iyi çıkmadığını söyledi. Konsere giden seyirciler ise Avustralya medyasına yaptığı Anton Newcombe'nin konser boyunca kötü şarkı söylediğini ve seyircilere küfrettiğini ileri sürdü.