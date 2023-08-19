Tevfik Güngör Uras'ın vefatının 5. yılında anma etkinliği düzenlendi

TÜRK basınının başarılı isimlerinden Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras, vefatının 5. yılında Aşiyan'da mezarı başında anıldı.

Türk basınının başarılı isimlerinden, Ekonomi yazarı Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras, vefatının 5. yılında sevenleri tarafından Sarıyer Aşiyan'da mezarı başında anıldı. 1968'de başladığı gazetecilik yaşamında çeşitli yayınlarda uzun süreli mesai yürüten, vefatına kadar Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, çeşitli televizyon programları ve yorumculuğu yapan Güngör Uras'ı anma etkinliğine, ailesi ve sevenleri katıldı. Güngör Uras'ın mezarı başında Kur'an-I Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Eşinin ölümünün 5. yılında konuşan Nuran Aras, Zaman çok çabuk geçti. Özlemle her an anıyoruz onu. Güzel programlarda yapılıyor ölüm yıldönümleri dolayısıyla. Dün TÜSİAD'da çok güzel bir toplantı oldu. Bütün sevenleri, çok kalabalık bir dinleyici vardı. O kadar güzel şeyler söylendi, herkese o kadar güzel dokunmuş, o kadar çok iz bırakmış ki ben bile hayret ettim o kadar çok insana dedi.