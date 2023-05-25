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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Resme Gönül Veren Vatandaşlarla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Resme Gönül Veren Vatandaşlarla Buluştu

Kültür Sanat Haberleri

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, emekli olup resme gönül vermiş vatandaşları ziyaret ederek eserlerini inceledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, emekli olup resme gönül vermiş vatandaşları ziyaret ederek eserlerini inceledi.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, farklı meslek gruplarından emekli olmuş ve resim yapmaya gönül vermiş vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Başkan Ataç da 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde çalışmalarına devam eden vatandaşları ziyaret ederek, yaptıkları resimleri inceledi.

Eskişehir'in bir sanat kenti olduğunu belirterek Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Sanat Çalıştayı'ndan bahseden Ataç, Sanat Çalıştayı'nda ortaya çıkan eserlerin belediyenin ve çeşitli birimlerin duvarlarını süslediğini aktardı.

Gülümser Doğan Uluçay'ın "Zübeyde Hanım" portresini inceleyen Başkan Ataç, portrenin Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ne yakışacağını söyledi. Ergun Mutlu da çalışmasını Ataç'a hediye etti.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Ahmet Ataç Tepebaşı 29 Ekim Kültür Sanat Haberler

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