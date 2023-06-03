Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Çocuklarla Birlikte Şiir Okudu

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması kapsamında çocuklara şiir atölyesi düzenlendi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve çocuk şairi Elem Erk ile buluşan çocuklar hep birlikte şiirler okudu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması kapsamında çocuklara şiir atölyesi düzenlendi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve çocuk şairi Elem Erk ile buluşan çocuklar hep birlikte şiirler okudu.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması dolu dolu geçiyor.

Geleneksel hale gelen çocuklar için şiir atölyesi etkinliği, Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde yaklaşık 30 çocuğun katılımı ile gerçekleşti. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın da yer aldığı etkinlikte çocuk şairi Elem Erk tarafından çocuklara, şiir ve edebiyata dair önemli bilgiler anlatıldı. Başkan Ataç ve çocuklar, Erk'in çocuklar için hazırladığı 'Arkadaşım Şiir' kitabından şiirler de okudu.

Etkinlik sonunda Erk, kitabı 'Arkadaşım Şiir'i çocuklar için imzaladı.