Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü - Haberler

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Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Ünsal Karka - Kültür Sanat
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Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği çocukların yüzünü güldürdü.

Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü

SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği çocukların yüzünü güldürdü.

"Gökyüzü Şenlensin" adıyla yapılan etkinlik Tekkeköy Belediyesi, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Başkanlığı iş birliğinde yapıldı. Yukarı Çinik Mahallesi Köy Konağı önünde bulunan çayırda çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte palyaçolar balondan şekiller yaparak çocuklara hediye etti. Çocuklarla yüz boyama yapıldı. Pamuk şekeri ve patlamış mısırda çocuklara ikram edildi. Aileleriyle buraya gelen çocuklar uçurtmalarını daha yükseğe uçurabilmek için çaba sarf etti. Büyükleri de zaman zaman çocukların heyecanına ortak olarak uçurtma yarışına dahil oldu. Etkinlikte ayrıca çuval yarışı gibi yarışmalarla da mutluluk katlandı.

Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Cengiz, "Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Başkanlığı, ve belediyemizle birlikte çocuklarımızla beraber Gökyüzü Şenlensin projesi adı altında bir etkinlik düzenledik. Pandemide bunalan öğrencilerimiz için velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte çok güzel bir çalışma oldu. Burada ikramlarımız var. Çocuklar uçurtmalarla eğleniyor. Öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz mutlu. Biz daha çok mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Etkinliği takip eden Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Başkanı Emine Haliloğlu da, "Dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir" sloganıyla bu çalışmalara imza attıklarını belirttiler.

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Kültür Sanat

milli eğitim bakanlığı Hisarcık Tekkeköy Samsun Kültür Sanat Haberler

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