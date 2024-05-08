Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Türk-Macar Dostluğu Konseri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 2024 Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Türk-Macar Dostluğu' konseri, Rakoczi Müzesi'nde gerçekleştirildi. Konserde 'Günebakan' adlı grup performans sergiledi ve vatandaşlar konseri ilgiyle dinledi.

Tekirdağ'da 2024 Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında "Türk-Macar Dostluğu" konseri verildi.

Macarlar tarafından Erdel Prensi Rakoczi'nin bir dönem yaşadığı ve sonrasında müzeye çevrilen Rakoczi Müzesi'nde gerçekleştirilen programda, aralarında doktor ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu "Günebakan" adlı grup performans sergiledi.

Müzeye ziyarete gelen vatandaşlar konseri ilgiyle dinlerken, zaman zaman söylenen eserlere eşlik ettiler.

Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, AA muhabirine Türkiye ve Macaristan arasında karşılıklı kültür yılı ilan edilmesinin ardından kentte çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Kentte çok sayıda Macar ziyaretçinin misafir edildiğini belirten Dalgıç, "Çok eski tarihi bağlarımız olan Macarlar ile birçok etkinlik düzenliyoruz. İlginç ve güzel bir etkinlik oldu. Türk ve Macar halkının arasında güçlü bir bağ var. Bu bağ uzun yıllar devam edecek."dedi.

Dalgıç, Rakoczi Müzesi'nde çeşitli etkinliler düzenlenmeye de devam edeceklerini ifade etti.

Koronun udisi ve solistlerinden Tıbbi Patoloji Uzmanı Uzman Dr. Neslihan Komut da iki ülkenin köklü bir ortak tarihe sahip olduğunu ve düzenledikleri etkinlikle bunu yeniden hatırlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Rakoczi Müzesi Günebakan Tekirdağ Kültür Etkinlik Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024? Bayern Münih elendi mi? Real Madrid-Bayern Münih maçı ne oldu, kim elendi? Sampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2024? Wembley hangi takımın sahası? Şampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi? Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitmişti? Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Real Madrid 2-1 Bayern Münih maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) R. Madrid B. Münih maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Final Four tek maç mı EuroLeague 2024? Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title