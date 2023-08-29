Tepebaşı Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Tekeciler 4. Çocuk Sanat Şenliği, çeşitli etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte tiyatro, müzik resitalleri, sergiler ve masa tenisi turnuvası gibi etkinlikler düzenlendi.

Tepebaşı Belediye'nin destekleri ile düzenlenen Tekeciler 4. Çocuk Sanat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi kentteki kültür sanat etkinliklerine katkı sunmaya devam ediyor. 2019 yılında Tekeciler Mahallesi'nde çocukların yaz tatillerini sanatla uğraşarak geçirmeleri, sevgiyi, dayanışmayı, kardeşliği paylaşmaları ve okuma kültürlerini geliştirmeleri amacıyla kurulan ve salt gönüllülüğe dayalı olarak İdil Çeliker, Göker Canko, Erol Büyükmeriç, Ahmet Sait Karabulut, Nurdan Kılıç, Gülsüm Alem, Tuğba Özkan, Yakup Kuyucu, Gökhan Kındans, Tuba Temen, Nigar Kökbudak, Suna Akkaya, Yıldız Çiçek Sivri tarafından yürütülen Sanat Şenliği'nin bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirildi.

Erol Büyükmeriç Sanat Evi'nde düzenlenen Tekeciler 4. Çocuk Sanat Şenliği çeşitli etkinlikler ile renkli görüntülere sahne oldu. Tekeciler Mahallesi'nde gerçekleşen şenliğe, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu, Tekeciler Mahalle Muhtarı Mustafa İmdat, Tema Gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte tiyatro, piyano ve gitar resitalleri, çocuk şarkıları, şiir yorumları resim, karikatür, makrome, kil heykel, yerel ürün sergileri piyano ve gitar resitalleri, çocuk şarkıları, şiir yorumları, karikatür, makrome, kil heykel sergileri ve Mahmut Çilingir masa tenisi turnuvası gibi etkinlikler düzenlendi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Kurslara katılan başta çocuklarımızı ve yetişkinleri tebrik ediyor, Erol Büyükmeriç ile gönüllü eğitmenlerine de teşekkür ediyorum. Umarım bu şenlik daha uzun yıllar devam eder" dedi. Başkan Ataç konuşmasının ardından makrome kursuna katılanlara katılım belgelerini takdim etti. - ESKİŞEHİR