Teferic Şenliklerinde Suzan Kardeş ve Mesut Ergin'den İzmir Marşı sürprizi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, 6. Küçükköy Teferic Şenliği'nin dev konserinde Balkan Müziğinin dev sanatçısı Suzan Kardeş ile İzmir Marşı'nı binlerce vatandaşla birlikte seslendirdi.

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Küçükköy Teferic Şenliği'nde binlerce kişiyi ağırlayan Küçükköy Mahallesi'nin Ağaçaltı Meydanı'ndaki dev konserde Suzan Kardeş binlerce kişiye Rumeli havasını yaşattı.

Konser sonunda sahneye çıkıp kendisine bir buket çiçekle teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e bir sürpriz yapan Suzan Kardeş, O'nunla birlikte İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Başkan Ergin'in binlerce vatandaşla birlikte Suzan Kardeş'e eşlik ederek seslendirdiği marş, coşkulu alkışlarla karşılık buldu.