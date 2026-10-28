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TDK ve TDT Gençlik Platformu 1 milyon 800 bin TL ödüllü öykü yarışması düzenleyecek

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TDK ve TDT Gençlik Platformu 1 milyon 800 bin TL ödüllü öykü yarışması düzenleyecek
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Türk Dil Kurumu ve TDT Gençlik Platformu iş birliğiyle 'Ortak Alfabe, Ortak Gelecek' temalı öykü yarışması düzenlenecek. 15-29 yaşındaki gençlerin katılabileceği yarışmada dereceye giren eserler ödüllendirilecek, toplam 1 milyon 800 bin TL para ödülü verilecek.

TÜRK Dil Kurumu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik Platformu'nun iş birliğiyle 'Ortak Alfabe, Ortak Gelecek Türk Dünyası Gençleri Arası Öykü Yarışması' düzenlenecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın himayesinde düzenlenecek olan yarışma; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'dan gençleri aynı kültürel buluşmada bir araya getirmeyi amaçlıyor. 15-29 yaş arasındaki gençlerin katılabileceği yarışmada eserler, katılımcıların kendi Türk dillerinde ve Ortak Türk Alfabesi esaslarına uygun biçimde hazırlanacak. Her ülke kategorisinde dereceye giren üç eser ödüllendirilecek; toplam 1 milyon 800 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmanın ödül töreninin, Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak kabul edilen 15 Aralık 2027 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yarışmanın başvuru takvimi, katılım şartları ve başvuru adresi, ilgili kurumların resmi iletişim kanallarından duyurulacak.

'ORTAK ALFABE KAĞIT ÜSTÜNDE KALMASIN'

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen basın toplantısıyla duyuruya ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım, "Ortak mirası geleceğe gençlerimiz vasıtasıyla taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz sene Türk dünyası ortak alfabe çalışmasını tamamladık. 34 harften müteşekkir bu alfabe bütün üye devletler tarafından kabul edildi. Bundan sonra her üye devlet kendi planına göre bu ortak alfabeyi hayata geçirecek. Uzun süre Kiril alfabe kullanım dönemi var. Ortak harfleri belirlemekle iş bitmiyor. Bunun hayata uygun hale gelmesi, vatandaşın sokakta yazarken, çizerken ve konuşurken bu alfabeyi kullanıyor olması adına, bu sürece katkı sağlamak amacıyla Aksakallılar Konseyi olarak, TDT Gençlik Platformu iş birliğiyle 'Ortak Alfabe, Ortak Gelecek' temalı Türk dünyası gençleri arasında bir hikaye yarışması planlıyoruz. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan'dan gençlerimiz yarışmaya katılabilecek. Gençler kendi dillerinde ortak alfabe çerçevesinde öykülerini yazacaklar. Dereceye giren öyküler ödüllendirilecek ve toplamda 2 milyon liraya yaklaşan bir de ödül var. Başvurular 1 Şubat- 30 Nisan 2027 tarihi aralığında yapılacak. 13 Eylül 2027'de sonuçlar açıklanacak, 15 Aralık 2027'de de resmi merasim yapacağız. Amacımız, Türk dünyası gençlerini birbirlerine daha çok yaklaştırmak, daha fazla kaynaşmalarını sağlamak, birbirlerini tanımasına vesile olmak. İstiyoruz ki kabul ettiğimiz ortak alfabe kağıt üstünde kalmasın, kullanılarak etkin bir şekilde hayata geçsin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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