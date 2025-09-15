Tavşanlı Höyük'te Tunç Çağı'na Ait Önemli Keşifler Yapıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldı. Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı yerleşimlerinden Tavşanlı Höyük'te bu yıl gerçekleştirilen kazılarda, günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen idoller bulundu. Mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış bu eserler, dönemin dini ve kültürel hayatına dair yeni ipuçları ortaya koyuyor. Kazılarda ayrıca, bir yapının ortasındaki ocağın çevresinde yan yana dizili 7 insan biçimli kil idol keşfedildi. Bu bulgu, üretim ve günlük yaşamın yanı sıra dini ritüellerin de ocakların etrafında gerçekleştirildiğini düşündürüyor. Tamamlanmamış seramik örnekleri ise dönemin üretim süreçlerini anlamaya olanak tanıyor. Kazıların aralık ayı ortasına kadar sürmesi ve Tunç Çağı'na dair çok daha fazla bilgiye ulaşılması öngörülüyor.

'DÖNEMİN DİNİ RİTÜELLERİNE IŞIK TUTUYOR'

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından duyurduğu buluntularla ilgili yaptığı paylaşımda, "Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldı. Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı. Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idol, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor. Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor. Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı'nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çalışmaları yürüten değerli bilim insanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.