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Tarkan ve Ceza, Antalyalı hayranlarıyla buluştu

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Festival kapsamında Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda, Antalyalı sevenleri ile buluşan Tarkan ve Ceza'nın konserini on binlerce kişi izledi. İzleyicilerin sürekli telefonlarıyla çekim yaptığı ve şarkılara eşlik ettiği etkinlikte gördüğü ilgi ve sevgi için teşekkür eden Tarkan, 'Duygularımız karşılıklı, çok oldu değil mi? Çok özledim seni Antalya, bu enerjinizi özledim.' diye karşılık verdi. Tarkan, ayrıca konserini izleyen annesi için 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.

Tarkan ve Ceza, Antalyalı hayranlarıyla buluştu

ANTALYA - Festival kapsamında Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda, Antalyalı sevenleri ile buluşan Tarkan ve Ceza'nın konserini on binlerce kişi izledi. İzleyicilerin sürekli telefonlarıyla çekim yaptığı ve şarkılara eşlik ettiği etkinlikte gördüğü ilgi ve sevgi için teşekkür eden Tarkan, "Duygularımız karşılıklı, çok oldu değil mi? Çok özledim seni Antalya, bu enerjinizi özledim." diye karşılık verdi. Tarkan, ayrıca konserini izleyen annesi için "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'ndaki konserde programda; stadın tamamı ve tribünler doldu. On binlerce kişinin katıldığı gözlenen festivalde; Tarkan, 8 yıl aradan sonra Antalya'da ilk kez konser verdi. İlk olarak ünlü Rapçi Ceza'nın sahne aldığı konserde, binlerce genç sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti. Ceza'nın ardından "Yolla" şarkısıyla sahneye çıkan Tarkan, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bu enerjinizi çok özledim"

Tarkan, "Teşekkürler bu ilgi ve sevgi için canlarım, duygularımız karşılıklı. Bir de şu hava bu kadar sıcak ve nemli olmasaydı, gayet iyiyim. Sizler de iyi olun yeter ki. Biraz kendimizi bırakmaya hazır mıyız? Hep kasıyoruz ya hayatta, bugün kasmasak rahatlasak. Benimle bir serüvene çıkmaya var mısınız? Çok oldu değil mi, seni çok özledim Antalya. Bu enerjinizi çok özledim" dedi.

Annesine özel türkü söyledi

Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 37 dereceye kadar çıktığı Antalya'da, sıcaktan bunalan Tarkan'a hayranları havlu attı. Tarkan'ı izlemeye gelenler arasında annesi de yer aldı. Annesinin olduğu her konserde annesi için türkü seslendirdiğini kaydeden Tarkan, Neşe Tevetoğlu için Aşık Veysel'in "Uzun ince Bir Yoldayım" adlı unutulmaz eserini seslendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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