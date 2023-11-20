Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarım Orman ve İnsan' temalı fotoğraf yarışmasının dereceye giren ve sergilemeye layık görülen fotoğrafları sergilemek amacıyla bir sergi düzenlenecek. Sergi, 21 Kasım tarihinde açılacak ve 23 Kasıma kadar ziyaret edilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının sergisi açılıyor

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma ilgiyi artırmak, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek amacıyla ülke çapında ve farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren ve sergilemeye layık görülen fotoğraflar sergilenecek.

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre bu yıl "13. Tarım Orman ve İnsan" konusu fotoğraf sergisi 21 Kasım tarihinde özel bir AVM'de açılacak. Sergi 23 Kasıma kadar açık kalacak. Tarım Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarım Orman ve İnsan' temalı fotoğraf yarışmasında Ekrem Şahin / Kuraklık - Burdur - 2022 Genel Kategori Birincilik ödülüne layık görülürken, Mahmut Serdar Alakuş / Balık Çiftliği - İzmir - 2021 Genel Kategori İkincilik ödülüne layık görüldü. Mehmet Aslan / Kuzular - Erzincan - 2021 Genel Kategori de ise Üçüncülük ödülü aldı.

İsmail Serhat Şahin / Midye Çiftliği - Balıkesir - 2022 Öğrenci Kategorisi, Gazi Aydın / Bal Eğitimi - Muğla - 2022 "Sen Üret Yeter" Tema Kategorisi, Erdoğan Karacabey / Çoban - Balıkesir - 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları Kategorisi, Yücel Albayrak / Koyunlar - Bingöl - 2021 Çiftçi Kategorisi, Meral Kaya / Çiftçi - Bingöl - 2015 Deniz Bank Çalışanları Kategorilerinde ödüle layık görülürken Mehmet ASlan / Kuzular - Erzincan - 2021 temalı fotoğrafı ise Bakan Özel Ödülüne layık görüldü.

21 Kasımda açılacak olan sergide yaklaşık 120 eser sergilenecek. - NEVŞEHİR