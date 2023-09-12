Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çankırı İl Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Tarım Sanattır' fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, 1078 projeden seçilen 20 proje sergileniyor. Sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çankırı İl Koordinatörlüğü tarafından "Tarım Sanattır" fotoğraf sergisi açıldı.

TKDK İl Koordinatörü Emre Akbıyık, bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, 2013'ten beri aktif sözleşmesi devam eden 1078 projeden seçilmiş 20 projenin sergilendiğini söyledi.

Çankırı'da 37 milyon avroya yakın hibe desteğinde bulunduklarını belirten Akbıyık, "Bu konuda en büyük desteği Sayın Valimiz başta olmak üzere kamu kurumlarımızdan, paydaşlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan alıyoruz. Mesai arkadaşlarımız, yatırımcılarımız bu projelerin hayata geçmesi için canla başla çalışıyor. Sergimiz 3 gün devam edecek." dedi.

Akbıyık, yaklaşık 250 yatırımcıyla görüşüp bilgi aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sergiye Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.