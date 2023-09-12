Tarık Akan Toplantıları: Aydınlanma Konusu Ele Alınıyor

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın düzenlediği Tarık Akan Toplantıları'nın 4'üncüsü, sanatçının anısına aydınlanma konusunu ele alacak. Sempozyumda bilim ve felsefe tarihindeki aydınlanma konusu ve Türkiye'deki yansımaları tartışılacak.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın; ölümünün 7'nci yılı olan vakfın Başkan Yardımcısı, sanatçı Tarık Akan'ın anısına düzenlediği "Tarık Akan Toplantıları"nın 4'üncüsünün konusu "aydınlanma" olarak belirlendi. 14 Eylül günü Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde yapılacak sempozyumda, aydınlanma konusu değişik açılardan ele alınıp tartışılacak.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı; vakfın Başkan Yardımcısı ve sanatçı Tarık Akan'ın anısına düzenlediği toplantıların 4'üncüsünün konusunu "aydınlanma" olarak belirledi. Akan'ın 7'nci ölüm yılındaki sempozyum, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde yapılacak. Sempozyumda bilim ve felsefe tarihinde aydınlanma konusu ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yansımalarına kadar birçok örnek konu ele alınıp değerlendirilecek.

Sempozyumdaki konuşmacılar ve konu başlıkları da şöyle:

"10.00: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

10.10-10-20: Sunuş Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu

10.20-11.00: Çağrılı konuşmacı: Prof. Dr. Yavuz Unat, "Bilim Tarihinde Aydınlanma"

11.00-11.20: Ara-çay-kahve

11.20-12.45: 1. Oturum

Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu, "Eskiçağdan Aydınlanmaya Sözlük ve Anskiklopediler"

Doç. Dr. Güler Demir, "Aydınlanma Dönemi ve Kütüphanelerin Dönüşümü"

Ayşe Feride Kop-Doç. Dr. Hamid Derviş, "Aydınlanma Döneminde Avrupa'da Evrensel Kütüphane Çalışmaları"

Dr. Ali Kavak, "Türkiye'de Kütüphanelerin Aydınlanma Sürecindeki Rolü: Bilgi ve İnsanlığın Yükselişi"

12.45-14.00: Öğle Arası

14.00-15.15: 2. Oturum

Ali Alim Baykara, "Aydınlanma ve Eğitim: Doğu Türkistan"

Dr. Ayşenur Güneş-İlker Çakmakkaya, "Aydınlanma ve Kütüphane: Göl Köy Enstitüsü Kütüphane Dermesinin İçerik Analizi"

İrem Feray İbikoğlu-Burak Savaş Sarıçoban, "Türk Kütüphaneciliğinde Bir Aydınlanmacı: Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz"