Tarihi Yılankale: Hem İhtişamı Hem Efsaneleriyle Büyülüyor

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Adana'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Yılankale, mimari güzelliği ve zengin efsaneleri ile dikkat çekiyor. 12. yüzyılda inşa edilen kale, askeri karargah olarak kullanılmış ve yerel halkın inançları ile birçok efsaneye kaynaklık etmiştir.

Tarihi Yılankale, ihtişamıyla hayran bırakıyor

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ahmet Karataş:

"Burası askeri karargah gibi kullanılmıştır"

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan tarihi Yılankale, ihtişamı, tarihi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çekiyor.

Ceyhan Nehri'nin doğu kıyısında yükselen Yılankale, 12. yüzyıl sonları ile 13. yüzyıl başlarında, Kilikya Ermeni Krallığı döneminde Kral Levon I tarafından inşa edildi. Günümüze kadar ayakta kalan Yılankale, bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Orta çağ dönemi kalelerinden Yılankale'nin, adını nasıl aldığı konusunda ise farklı farklı bilgiler yer alıyor. Rivayetlerin birinde içinde yılanları eğiten bir kişinin yaşamasından dolayı kalenin bu adı aldığı belirtiliyor. Halk arasında ise surlarının yılan gibi kıvrımlı olmasından dolayı kalenin bu ismi aldığı düşünülüyor. 1671 yılında burudan geçen Evliya Çelebi'nin kalede ensesi tüylü ve boynuzlu yılanların yaşadığını alaycı bir dille ifade ettiği resmi kaynaklarda geçiyor.

Sadece mimari değil, efsanesiyle de ziyaretçileri cezbediyor

Yılankale, sadece mimarisiyle değil, aynı zamanda efsaneleriyle de ziyaretçilerini cezbediyor. Yerel halk arasında, kalenin Şahmeran efsanesiyle bağlantılı olduğu ve bu mistik varlığın kalede yaşadığına inanılıyor.Yılankale, hem tarihi dokusu hem de efsaneleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

"Bu kale, askeri karargah gibi kullanılmıştır"

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ahmet Karataş, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karataş, Yılankale'nin bölge için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Orta Çağ dönemlerinde yol güzergahlarında ve deniz kenarlarında kaleler yapılmıştır. Bu Yılankale'de Gülek Boğazı-Misis-Payas yol güzergahında yer almaktadır. Orta Çağ'dan sonra yol güzergahında güvenliği sağlayan seri kalelerin ilkidir. Burası askeri karargah gibi kullanılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kalenin efsanevi bir hikayesinin de olduğuna değinen Karataş, "1670'li yıllarda ki yakın zamanda ise Evliye Çelebi'ye göre bu kale bir şahmeran kalesidir. Şah baş, meran ise yılan demektir. Bu kaledeki yılanların şahmeranın öldüğünden haberleri olmadığı rivayet edilmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Kültür Sanat
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