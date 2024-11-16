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Tarihi Tekkale Kalesi, Baraj Sularının Çekilmesiyle Gün Yüzüne Çıktı

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle tarihi Tekkale Kalesi yeniden görülebilir hale geldi. Daha önce zor ulaşımıyla bilinen kale, şimdi ziyaretçilerini tekne turlarıyla ağırlıyor.

Baraj suları çekilince tarihi Tekkale Kalesi gün yüzüne çıktı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle Tekkale köyünün tarihi kalesi yeniden gün yüzüne çıktı. Daha önce köyün zirvesinde yer alan ve zorlu tırmanışlarla ulaşılan kale, şimdi baraj gölünün ortasında bir ada görünümünde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 275 metre temelden yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise beşinci en yüksek kemer barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, elektrik üretimine devam ediyor. Baraj nedeniyle Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kalırken, 10 köy de kısmen etkilendi. Baraj suları altında kalan evler, okullar, camiler, tarım arazileri, köprüler ve tarihi kaleler, suyun çekilmesiyle yeniden ortaya çıkmaya başladı.

Köyün en yüksek noktasına inşa edilen Tekkale Kalesi de çekilen sularla birlikte görünür hale geldi. Daha önce dik bir kayanın üzerinde yer alan kaleye ulaşmak için tırmanan köylüler, artık tekne turlarıyla burayı ziyaret ediyor.

"Su altında kalan köylerimizi geziyoruz"

Bölge halkından Kayhan Sazak, kalenin baraj öncesinde bulunduğu yüksek konumu ve zorlu ulaşımı hatırlatarak, "Bu kaleyi hep merak ediyorduk. Önceden, doğal zeminden yaklaşık 100 metre yüksekte, dik bir kayanın üzerindeydi. Baraj suları sayesinde artık bazen kayıkla, bazen teknelerle gelip burayı görebiliyoruz. Su seviyesi yükseldikçe veya düştükçe kale yeniden ortaya çıkıyor. Ayrıca su altında kalan köylerimizi de gezip görmek bizim için farklı bir etkinlik oldu" dedi.

Bölgedeki değişimle birlikte ziyaretçi ilgisinin arttığını belirten bir diğer yöre sakini Soner Dermici ise, amatör tekne turlarıyla baraj çevresini gezdiklerini söyledi. Dermici, "Baraj sularının doldurduğu alanları arkadaşlarımızla birlikte keşfediyoruz. Fotoğraflayıp arşivliyoruz. Bu da bizim için farklı bir aktivite oldu" diye konuştu.

Tekke Kalesi'nin baraj gölü manzarasıyla oluşturduğu eşsiz görüntü, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Tarihi Tekkale Kalesi, Baraj Sularının Çekilmesiyle Gün Yüzüne Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT İNCE - Kültür Sanat
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