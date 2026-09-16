Tarihi su kemerleri zamana meydan okuyamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan ve M.S. 2. Yüzyılda Oymapınar'dan Side'ye su taşımak amacıyla inşaa edilen tarihi su kemerlerinin ayakta kalan bölümleri her geçen gün biraz daha tahrip oluyor. Tarih Araştırmacısı ve Yazar Mahmut Öz, "Bu tarihi miras restore edilmeli, Side Antik kentine su getirilerek, geçmişte kalan muhteşem günler yeniden canlandırılmalıdır" dedi.

Milattan önce ikinci yüzyılda, dönemin en büyük liman kentlerinden biri olan Side'nin, içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Oymapınar'da bulunan Dumanlı Pınarı'ndan, Side'ye kadar uzanan su hattı yapıldığına dikkat çeken Tarih Araştırmacısı ve Yazar Mahmut Öz "Dönemin en önemli mimarları tarafından düz platolar kemerle, dağları ise tünelle geçilerek, 40 kemer üzerine inşa edilen suyolu ile Side'ye su getirilmiştir. Bu, dönemin en önemli mimari şaheseri olarak kabul edilmiştir. Milat'tan sonra yedinci yüzyılda meydana gelen depremden sonra hem antik kentler, hem de bu su kemerleri tahrip olmuştur" dedi.

"Acilen restore edilmeli"

Su kemerlerinin restore edilerek geçmişin yeniden canlandırılması gerektiğini söyleyen Öz, "Bugün Side Antik Kenti'nin ve bölgenin en önemli tarihi yapılarından bir tanesi olan su kemerleri, ihmal ve bakımsızlıktan dolayı kendi haline terk edilmiş, yer yer yıkılmalar meydana gelmiştir. Tüneller doldurulmuş, havalandırma boşlukları kırılmış, bazı noktalara ise inşaat yapılmıştır. Bu tarihi mirasın restore edilmesi, Side Antik kentine su getirilerek, geçmişten kalan muhteşem günler canlandırılmalıdır. Bu eser eğer dünyanın başka bir ülkesinde olsa el üstünde tutulur, ilk günkü haline getirilerek o ülkenin halkının yanı sıra turistlerin gözde bir mekanı haline getirilirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı