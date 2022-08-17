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Tarihi Roma Hamamı'nda çevre düzenlemesi sürüyor

Kültür Sanat Haberleri

Tarihi Roma Hamamı'nda çevre düzenlemesi sürüyor Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma Hamamı'nın turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Tarihi Roma Hamamı'nda çevre düzenlemesi sürüyor

YOZGAT - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma Hamamı'nın turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Sarıkaya ilçesinde tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan 'Kral Kızı' adıyla da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın çevre düzenlemesi sürüyor. Yaklaşık 3 aydır Roma Hamamında devam eden çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi alan Yozgat Valisi Ziya Polat'a MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de eşlik etti.

Tarihi Roma Hamamında çevre düzenlemesi çalışmalarının 3 ay önce başladığını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce hazırlanan çevre düzenlemesi projesi inşaat çalışmaları 3 ay önce başladı ve çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. 3-4 aya kadar çevre düzenlememizi büyük ölçüde tamamlamış olacağız ve tarihi yapımızı görmeye gelenlere daha sağlıklı ve etkin ziyaret ortamı sunacağız. Çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla ören yerimizde karşılama merkezi, gezi alanı, fotoğraf çekim alanları yer alacak. Amacımız 2 bin yıllık tarihi yapının tanıtımını yaparak turizme kazandırmak. Böylelikle turizm alanında hem büyük bir adım atmış olacağız hem de ülkemizi ve ilimizi dünya çapında tanıtmış olacağız." dedi.

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Kültür Sanat

Sarıkaya Yozgat Roma Kültür Sanat Haberler

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