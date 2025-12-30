Haberler

Tarihi Nüzhetiye Cami "kurtboğazı" tekniğiyle aslına uygun restore ediliyor

Tarihi Nüzhetiye Cami 'kurtboğazı' tekniğiyle aslına uygun restore ediliyor
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Tarihi Nüzhetiye Cami, kurtboğazı tekniğiyle aslına uygun şekilde restore ediliyor. Restorasyon çalışmaları, caminin kültürel miras olarak önemini artıracak.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Tarihi Nüzhetiye Cami, restorasyonunda kullanılan "kurtboğazı" tekniğiyle aslına uygun şekilde restore ediliyor.

Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Valiliğince başlatılan Tarihi Nüzhetiye Cami'sinin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Sultan II. Abdülhamid döneminde Başmabeyinci Hacı Ali Paşa tarafından yaptırılan caminin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, restorasyonun çivi kullanılmadan "kurtboğazı" tekniğiyle yapıldığını kaydetti.

Yığma yapı olarak inşa edilen caminin ilçedeki en önemli kültürel miraslardan olduğunu belirten Sezer, "Restorasyon çalışmalarıyla cami, aslına uygun şekilde yapıldığı günkü ihtişamına kavuşacak. Özellikle iç mekan süslemeleri gelecek kuşaklara aktarılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Kültür Sanat
