Tarihi Kuşüzümü Konağı'nın restorasyonu tamamlanıyor

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Tarihi Kuşüzümü Konağı'nın restorasyon çalışmalarının sona yaklaştığını açıkladı. Tamamlandığında Keten Müzesi olarak hizmet verecek olan konağın turistlerin ilgisini çekeceği belirtildi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, restorasyonu süren Tarihi Kuşüzümü Konağı çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Tuzcular Caddesi'nde bulunan tarihi Kuşüzümü Konağı'nda restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti.

Çalışmalar tamamlandığında Keten Müzesi olarak hizmet verecek tarihi konağın turistlerin uğrak noktaları arasında yer alacağına inandığını aktaran Maviş, "Sinop'un bir değerini daha ihya etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kuşüzümü Konağı'nda restorasyon çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlandı. Tarihi konak inşallah yakın zamanda hemşerilerimize hizmet verecek." ifadelerini kullandı.