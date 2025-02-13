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Tarihi Kalafat Camisi İki Yıl Süren Restorasyonun Ardından İbadete Açıldı

Tarihi Kalafat Camisi İki Yıl Süren Restorasyonun Ardından İbadete Açıldı
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İzmir'in Konak ilçesindeki Kalafat Camisi, iki yıllık restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı. Cami, yapılan güçlendirme ve yenileme işlemleri ile tarihi dokusunu koruyarak cemaatine kavuşturuldu.

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi cami, iki yıllık restorasyon çalışmasının ardından ibadete açıldı.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1800'lü yıllarda Tuzluca Mahallesi'nde inşa edilen Kalafat Camisi için 2023'te restorasyon çalışması başlattı.

İki yıl süren çalışmada ibadethanenin duvarları güçlendirildi, kapıları, pencereleri ile çatısı yenilendi ve ahşap döşemesi yapıldı.

Restorasyonu tamamlanan cami, kılınan ikindi namazıyla cemaatini ağırlamaya başladı.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, gazetecilere, ecdat yadigarı caminin kentin dokusunu yansıttığını söyledi.

Önceki hali kötü olan caminin çalışmalarla güzel görünüme kavuştuğunu ifade eden Can, "Caminin aslına uygun fotoğrafları projelendirilerek ahşap yapısıyla ilgili İzmir'e özgü çalışmalar gerçekleştirildi. İzmir'in deprem bölgesi olması sebebiyle caminin temeli güçlendirildi. Aslında uygun şekilde ayağa kaldırılan cami ecdada uygun şekilde işlevini görecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Kültür Sanat
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