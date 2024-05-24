Tarihi binada mezuniyet sergisi

ERZURUM - Erzurum'un tarihi binalarından Çifte Minareli Medrese'de Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri bir yıllık emeklerini sergiledi.

Okullarının tatil olmasına kısa zaman kala öğrencilerin yıl sonu sergileri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de dönem boyunca emek verdikleri tabloları Çifte Minareli Medrese'de sergilemeye başladı. Öğrencilerin desen, akrilik ve yağlı boya çalışmalarının bulunduğu 80 adet eserden oluşan yıl sonu sergisi lösemili çocuklar vakfı yararına hazırlandı. Okul Müdürü Ömer Coşkun, yaklaşık 80 eserden oluşan serginin Erzurum'un merkezi konumundaki tarihi bir binada yapılmasının gurur verici olduğunu anlatarak, "Öğrencilerimizin eserleri birbirinden güzel ve özgün eserler ortaya çıkardı. Tüm halkımızı 3 gün boyunca devam edecek sergimize davet ediyoruz" dedi.