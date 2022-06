Tarihe meydan okuyan cami rutubete yenik düşüyor

Çatısı akan, duvarlarından sıva parçaları dökülen tarihi cami restorasyon bekliyor

Manisa'da 1549 yılında yaptırılan İbrahim Çelebi camii çatısının akması sonucu başlayan yoğun rutubet ve sıva dökülmeleriyle tahrip olmaya başladı

MANİSA - Manisa'da 1549 yılında yaptırılan İbrahim Çelebi Camii kubbe ve duvarlarında meydana gelen rutubet ve sıva dökülmeleri tehlike saçıyor. Tarihe meydan okuyan caminin rutubet karşısında tel tel dökülmeye başlaması üzerine cami cemaati yetkilerin duruma el atmasını ve caminin acilen restore edilerek gelecek kuşaklara da ulaştırılmasını istedi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 473 yıldır tarihe meydan okuyan İbrahim Çelebi Camii uzun zamandır yaşadığı rutubet sorununa yenik düşmeye başladı. Her yağmurda çatıdan akan yağmur suları sonrası duvarlarında başlayan rutubet nedeniyle sıva dökülmeleri yaşanan caminin cemaati Vakıflar Bölge Müdürlüğünün camide restorasyon çalışması başlatması gerektiğini söyledi.

Cami cemaatinden ve mahalle sakinlerinden Mehmet İçier, "Camimiz çok kenarda kalması ve cemaatinin yaşlılardan oluşması nedeniyle biraz ilgisiz kalındı camimize. Yaşadığımız sorunlara Vakıflar Bölge Müdürlüğünün el atmasını istiyoruz. Sıvalar dökülüyor burada her şey olabilir. Tarihi bina sonuçta, oturduğumuz eve bile bakım yaptırmadan yaşayamıyoruz. Burası tarihi bina ve biz bir şey yaptıramıyoruz Vakıflar'ın yaptırması gerekiyor" dedi.

Yaşanan sorunların giderilmesi halinde caminin ömrünün uzayacağını ve gelecek nesillere kalacağını kaydeden bir diğer cemaat Mahmut Özdemir, "İbrahim Çelebi Mahallesinin sakinlerinden ve bu caminin cemaatindeniz. Yıllardan beri ihmal edilen durumlar var. Tarihi bir cami. Yaklaşık 500 yıllık bir cami. Camilerimiz hem ibadethanedir, hem çocuklarımızın güvenli oyun alanlarıdır. Ailelerin güvenle gelip oturduğu yerlerdir. Bu mekanlar bize atalarımızdan emanet olduğu gibi çocuklarımıza da miras olarak kalmalı bizlerden. İyi bakmak lazım, bakılması lazım. Camimizin yıllardan beri gelen rutubet, çatı akması gibi sorunlar var. Bunların yapılması sonrası camimizin ömrü uzayacaktır. Daha uzun yıllar, mahallemize, şehrimize hizmet edecektir." şeklinde konuştu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün camideki sorunlara bir an önce el atarak restorasyon çalışmalarına başlaması gerektiğini anlatan cami cemaatinden Nevzat Hasyamanlar ise şunları söyledi: "Camimizde sıkıtılar var. Tarihi bir cami, Osmanlı'dan kalan ecdattan kalan bir miras burası. Bir an önce yetkililerin konuya el atmasını istiyoruz. Çürüme var, rutubet var içeride, dışarıda. Cemaat girişinin içinde, salon diyoruz biz rutubet var, dökülmeler var. İçeride mihrabın olduğu kısımda rutubetler var. Tahta olduğu için gözükmüyor, tahtayı aşmış durumda biz görüyoruz. Vakıfların bir an önce bu konuya el atarak çözüm bulmasını istiyoruz."