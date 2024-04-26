Tarihçi İlber Ortaylı'dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir programda Ayasofya Camii ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ortaylı, "Namaz kılmak için gudubet bir bina. Burasının yıllık kapasitesi 20-30 bin kişidir. Buraya 3 milyon kişi girmez. Ayasofya'yı herkes bilecek diye bir şey var mı?" dedi.

ORTAYLI'DAN "AYASOFYA" ÇIKIŞI

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, katıldığı Youtube programında Ayasofya Camii ile ilgili tartışmaya yaratacak açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın yıllık kapasitesinin 20-30 bin olduğunu belirten Ortaylı, tarihi yapının namaz kılmak için uygun olmadığını kaydetti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı

"NAMAZ KILMAK İÇİN GUDUBET BİR BİNA"

Ortaylı şunları söyledi: "Ayasofya'da tuvaletler yapalım', Allah cezanı versin senin. Buraya adam girmez, buraya 3 milyon ibadet, 3 milyon turist girmez kardeşim girmez. Sultanahmet'te namaz kılınır, Ayasofya'da kılınır mı? Gudubet bir bina namaz kılmak için. Hiçbir ciddi Müslüman yatıp kalkıp secde edip rükuya varıp 5 vakit namaz kılan adam orada kılmaz, adamın ruhunu karartıyor o yapı."

"AYASOFYA'YI HERKES BİLECEK DİYE BİR ŞEY VAR MI?"

"Açarsın Blue Mosque, gök önünde şey önünde. Burası sana göre değil, kapatılır. Buranın yıllık kapasitesi 20-30 bin kişidir. Devlet reisleri, ruhaniler, talebeler, bunları etüt eden. Ne işi var ya? Ayasofya'yı herkes bilecek diye bir şey var mı? Kabe'nin içine herkes giriyor mu bütün Müslümanlar? Etrafında dönüyor."