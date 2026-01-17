Tan Sağtürk'e yeni görev

Türkiye'nin önde gelen sanatçılardan biri olan Bedri Tan Sağtürk, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni görevine başlayacak.

TAN SAĞTÜRK KÜLTÜR VE SANAT BAKAN DANIŞMANI OLDU

Tan Sağtürk, Kültür ve Sanat Bakan Danışmanı oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen atamayla Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını Bakanlık düzeyinde sürdürecek.

"TECRÜBESİNDEN FARKLI ALANLARDA YARARLANACAĞIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugüne kadar ortaya koyduğu katkılar için Tan Sağtürk'e teşekkür ederek,

"Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk'ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tan Sağtürk, görev devrinin ardından Bakan Danışmanı olarak çalışmalarına başlayacak.