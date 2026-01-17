Haberler

Tan Sağtürk'e yeni görev

Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla görevden alınan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk'ün yeni görevi belli oldu. Tan Sağtürk artık Kültür Sanat ve Bakan danışmanı olarak görev yapacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Tan Sağtürk'ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.

  • Bedri Tan Sağtürk, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alındı.
  • Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kültür ve Sanat Bakan Danışmanı oldu.

Türkiye'nin önde gelen sanatçılardan biri olan Bedri Tan Sağtürk, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni görevine başlayacak.

TAN SAĞTÜRK KÜLTÜR VE SANAT BAKAN DANIŞMANI OLDU

Tan Sağtürk, Kültür ve Sanat Bakan Danışmanı oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen atamayla Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını Bakanlık düzeyinde sürdürecek.

"TECRÜBESİNDEN FARKLI ALANLARDA YARARLANACAĞIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugüne kadar ortaya koyduğu katkılar için Tan Sağtürk'e teşekkür ederek,

"Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk'ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tan Sağtürk, görev devrinin ardından Bakan Danışmanı olarak çalışmalarına başlayacak.

Çağla Taşcı
Haberler.com - Kültür Sanat
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Bakanım hayırlı olsun, yeni göreviniz. Başarılarınızın devamını temenni ederiz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

boş beleş bakanlık

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim You:

sizin için kültür sadece konser vermek olduğu için böyle düşünmen normal

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Türk halk müziği içinden gelen büyük usta Sümer Ezgü'yü de Bakan danışmanı olarak görmek isteriz ..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko:

Bale yapmayımı öğretecek millete

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim You:

sizin belediyeler konser vermeyi öğretiyor

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıDoğrucu davut:

yalakalara mükafat

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

