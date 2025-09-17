Tamer Karadağlı Gaziantep'te 'Gazel' Oyununu Ziyaret Etti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, Gaziantep'te sahnelenecek "Gazel" oyununun provasını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında kente gelen Karadağlı, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Gazel"in provasını izledi.

Karadağlı, Şehir Tiyatrosu'nun Onat Kutlar Sahnesi'ndeki faaliyetlerini inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadağlı, Şehir Tiyatrosu'nun Gaziantep'e önemli bir kültürel değer kattığını belirtti.

Oyunun provalarına katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Karadağlı, şunları kaydetti:

"Gazel oyununun provasına katılmak istedim. Çok keyifliydi. Bir kısmını izledim ama tamamını sahnede izlemek için bıraktım. Oyuncuların hepsi çok yetenekli, büyük çoğunluğu konservatuvar mezunu. Dolayısıyla bu, Gaziantep'e zaten çok ciddi anlamda değer katan bir şeydir. Nitelikli oyuncularla çalışmak çok önemli. Burada herkes işinin ehli. Yönetmenden koreografa kadar her şey son derece profesyonel yürütülüyor. Devlet Tiyatroları olarak biz de elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz."