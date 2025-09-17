Haberler

Tamer Karadağlı Gaziantep'te 'Gazel' Oyununu Ziyaret Etti

Tamer Karadağlı Gaziantep'te 'Gazel' Oyununu Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gaziantep Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Şehir Tiyatrosu'nun 'Gazel' oyununun provasını izledi ve tiyatronun kültürel katkılarına vurgu yaptı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, Gaziantep'te sahnelenecek "Gazel" oyununun provasını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında kente gelen Karadağlı, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Gazel"in provasını izledi.

Karadağlı, Şehir Tiyatrosu'nun Onat Kutlar Sahnesi'ndeki faaliyetlerini inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadağlı, Şehir Tiyatrosu'nun Gaziantep'e önemli bir kültürel değer kattığını belirtti.

Oyunun provalarına katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Karadağlı, şunları kaydetti:

"Gazel oyununun provasına katılmak istedim. Çok keyifliydi. Bir kısmını izledim ama tamamını sahnede izlemek için bıraktım. Oyuncuların hepsi çok yetenekli, büyük çoğunluğu konservatuvar mezunu. Dolayısıyla bu, Gaziantep'e zaten çok ciddi anlamda değer katan bir şeydir. Nitelikli oyuncularla çalışmak çok önemli. Burada herkes işinin ehli. Yönetmenden koreografa kadar her şey son derece profesyonel yürütülüyor. Devlet Tiyatroları olarak biz de elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Kültür Sanat
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
Gürsel Tekin'den Özgür Özel'i çıldırtacak sözler! Her cümlesi ayrı olay

Gürsel Tekin'den Özel'i çıldırtacak sözler! Her cümlesi ayrı olay
Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü

Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü
Bakan Şimşek'ten canlı yayına damga vuran sözler: Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı

Ekonominin patronundan canlı yayına damga vuran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

"Filden büyük fil avcısı var" dedirten gelişme: Tehditler bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.